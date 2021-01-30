В 2021 году в Ленобласти смогут начать пользоваться «Тройкой»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с заместителем мэра Москвы внедрение карты «Тройка» в регион. Так, администрация Ленобласти планирует с помощью «московского» проездного вывести из тени все транспортные перевозки, ведь зачастую жители платят наличными.

Жителям Ленобласти карта «Тройка» даст возможность меньше платить за проезд, а также пользоваться бонусными баллами у партнеров транспортной программы. Главным условием для внедрения карты в регион называют использование ее в электричках и общественном транспорте Петербурга. Вероятно, проект будет реализован уже в текущем году.