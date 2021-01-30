Причиной всплеска заболеваний в Петербурге считают ослабление «антиковидных» мер

После ослабления антикоронавирусных мер в Петербурге заметили резкое увеличение количества заболевших инфекцией COVID-19, а 30 января Северная столица вновь лидирует по суточному приросту инфицированных.

Согласно цифрам оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса за минувшие сутки 2 тысячи 512 петербуржца заразились COVID-19. Если сравнивать с предыдущим днём, то разница в +228 человек. Подобная тенденция сохраняется с 27 января, когда было инфицировано 1 813 человек, а 28 числа к этому количеству добавилось ещё 315 пациентов.

С такими данными Петербург вновь стал лидером по количеству инфицированных за сутки. Москва по традиции на втором месте. В Ленобласти за минувшие сутки выявлено 219 случаев заражения, а в России 19 тысяч 32 человека.