В феврале может появиться вакцина от COVID-19 «Спутник лайт»

Центр, выпустивший первую отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V», планирует создать еще три новых лекарства. Так, НИЦЭМ им. Гамалеи разработает новую вакцину от вируса COVID-19 и пару профилактических препаратов.

Известно, что для реализации этой цели из бюджетных средств будут выделены 25 млн рублей. Название новой вакцины уже придумали — «Спутник лайт».

Первые поставки нового лекарства ожидаются уже в феврале этого года.