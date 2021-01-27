Петербург начал выходить на плато по заболеваемости «ковидом»

В Санкт-Петербурге заболеваемость коронавирусной инфекцией начинает выходить на плато, согласно статистике случаев заражения от числа тестирования.

С октября 2020 года доля выявленных заражений от числа тестирований составила 1,96%. В ноябре процент уже поднялся до 6,11%. Сегодня этот процент составляет уже 13,22%. Специалисты сообщили, что в октябре провели 934 тысяч тестов, а в декабре 1 096 183. К 26 января статистика начала падать и составила 613 тыс. тестов.

Эксперты сообщают, что исходя из статистики можно сделать вывод, что ситуация не улучшилась, а просто стабилизировалась до декабрьского уровня.