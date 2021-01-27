Билл Гейтс дал свои прогнозы на счет следующей пандемии

Билл Гейтс, основатель Microsoft и мультимиллиардер, ранее предупреждал, что экономика потерпит крах в случае пандемии. На этот раз он дал новый прогноз. Предприниматель считает, что к следующей пандемии человечество не готово, потому что оно будет в несколько раз хуже.

«Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг – есть много того, что можно сделать», — заявил Билл Гейтс.

Также миллиардер отметил, что государство играет важнейшую роль в помощи гражданам страны во время эпидемии. Если бы во время пандемии государство подготовилось лучше, то были бы меньшие последствия.