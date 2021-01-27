Петербуржцы рассказали, сколько денег уходит на лечение COVID-19

В Санкт-Петербурге горожане рассказали о том, сколько им приходится тратить денег на лечение коронавирусной инфекции и его последствий.

В среднем жители Северной столицы тратят около 15,8 тысяч рублей. Большая часть этих средств уходит н тесты, лекарства и анализы. Если в семье болеет несколько человек, то сумма увеличивается в несколько раз.

Прежде всего, для петербуржцев дорого обходится тестирование на выявление инфекции. Примерная стоимость теста на COVID-19 в Петербурге обойдется гражданину в среднем в 700-2000 рублей. Также еще в некоторых случаях приходится отдавать деньги за компьютерную томографию, которая обходится в 3-4 тысячи рублей.

Петербуржцы, которые переболели «ковидом» в легкой форме, потратили в среднем 10-20 тысяч рублей.