Медик из Госдумы предрек «мировой коллапс» за отказ от вакцинации

Борис Меделевич, российский врач и член комитета Государственной думы по охране здоровья, заявил, что многие из государств отказываются от вакцинации от коронавирусной инфекции. Такие необдуманные решения, по его словам, могут обернуться локдауном и мировым коллапсом, который может повлечь серьезные последствия.

«Поэтому считаю, что мы все должны сплотиться и работать одной большой командой, забыв о разногласиях и объединиться в борьбе с пандемией», — заявил чиновник.

Также Менделевич добавил, что вакцинация является единственным выходом для борьбы с вирусом, что в дальнейшем поможет людям общаться без ограничений, не опасаясь за свое здоровье.