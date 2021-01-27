Петербуржцы ждут послабления коронавирусных ограничений

Срок последней редакции 121-го постановления истекает 31 января. Согласно ей, в ТЦ не могут осуществлять работу фуд-корты, заведения общественного питания работают до 23:00, а заполняемость концертных залов и кинозалов не должна превышать 25%.

По данным, предоставленным в отчете Межведомственного городского координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, уменьшение количества случаев заражения коронавирусной инфекцией и госпитализаций свидетельствует о том, что вторая волна COVID-19 затухает.

Городские власти неоднократно отмечали, что ограничения будут сняты, как только эпидемиологическая ситуация в городе улучшится – сейчас петербуржцы ждут от Смольного послабления коронавирусных ограничений.