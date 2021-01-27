В Роспотребнадзоре сообщили о том, что заболеваемость COVID-19 пойдет на спад в марте

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией значительно понизится только в марте.

Специалист отметил, что в настоящее время в стране наблюдается стадия стабилизации – стадия медленного роста заболеваемости завершена.

Горелов пояснил, что стадия стабилизации может продолжаться до конца февраля.

В конце весны Россия, возможно, вернется к прошлогодним показателям. Однако, как отмечает эксперт, полностью коронавирус не исчезнет: мы можем лишь ожидать уменьшения количества зараженных COVID-19 в ближайшие месяцы.