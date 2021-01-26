Третья отечественная «антиковидная» вакцина должна поступить в гражданский оборот уже в феврале

Менее недели назад, 20 января, поступили документы для регистрации новой вакцины из России против вируса COVID-19. Вакцина разработана в центре им.Чумакова. Михаил Мишустин, премьер-министр страны, сообщил, что третья отечественная вакцина поступит в гражданский оборот в ближайший месяц.

«В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит – защитить еще больше людей от коронавируса», – заявил премьер-министр.

Также Мишустин настоял на принятии мер для обеспечения оперативной вакцинации населения.