«Спутник V» в ближайшее время зарегистрируют в 25 странах

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о том, что в ближайшие полмесяца российская вакцина против коронавируса будет зарегистрирована в более чем 25 государствах.

«Наша вакцина «Спутник V» сейчас зарегистрирована в 14 странах и будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшие пару недель», — говорит Кирилл Дмитриев.

Кроме того, сообщается, что для успешной регистрации отечественной вакцины «Спутник V» в других странах необходимо было работать индивидуально с каждой. Таким образом, планируется, что к середине февраля противовирусная вакцина будет зарегистрирована в не менее чем 39 странах мира.