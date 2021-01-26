Ученый, создавший «Новичок», разрабатывает «антиковидное» лекарство

Леонид Ринк, являющийся одним из создателей «Новичка», планирует выпустить новое лекарство от вируса COVID-19. «Новичок» имеет крайне мощное влияние на нервно-паралитическую систему человека. Также Леонид указал на препарат «Диуцифон», который лечит проказу. Именно его взяли за основу для создания лекарства против «ковида».

«Работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм», — сообщает ученый.

Сроки, когда появится новое противовирусное средство «Иммофон» пока не называют.