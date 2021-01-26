Беглов предупредил о возможности новой вспышки коронавируса после митинга в поддержку Навального

Санкт-Петербург по-прежнему занимает вторую строчку в рейтинге заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предупреждает о том, что несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проведенная 23 января в Санкт-Петербурге, может обернуться ростом заболеваемости коронавирусом в связи с массовым скоплением людей на митинге. Точное количество участников акции в поддержку Навального неизвестно.

По словам Беглова, после длительной работы врачей, направленной на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, в городе вновь может случиться всплеск заболеваемости из-за проведенного митинга. Несанкционированные митинги в поддержку Навального были проведены во многих городах России.