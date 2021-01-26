В Петербурге сообщили об уменьшении числа активных больных COVID-19

О снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией говорит также число госпитализированных с коронавирусом и пневмониями пациентов.

Согласно информации, которая была предоставлена межведомственным городским координационным советом по противодействию распространению инфекции, количество госпитализаций уменьшилось на 22,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Число зараженных коронавирусной инфекцией в северной столице – 321 709, из них 209 671 человек выздоровел, в 9 374 случаях заражение коронавирусом привело к летальному исходу.