Более 35 тысяч петербуржцев сделали прививку от COVID-19

В Санкт-Петербурге 35 031 человек привились от коронавирусной инфекции, а 5643 жителей города завершили второй этап вакцинации. Об этом сообщили в межведомственном координационном центре по противодействию распространению коронавируса сегодня, 23 января.

За последние 24 часа первую фазу прививания завершили 2578 человек, вторую - 53 горожанина.

Всего в Санкт-Петербург было доставлено 105 242 комплекта вакцины против коронавируса. Каждый день комплекты распределяются по пунктам вакцинации в городе.

Осталось ещё 31 511 доз вакцины. В среду город получил партию, часть которой была передана в пункты вакцинации.

В ближайшее время в город планируется поставка ещё одной партии.