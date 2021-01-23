В Санкт-Петербурге наблюдается резкий скачок числа выздоровевших от COVID-19

В Санкт-Петербурге произошёл резкий скачок вверх числа выздоровевших от коронавирусной инфекции.

Об этом Смольный сообщил в информационной справке по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге.

Согласно информации, 16 января количество выздоровевших за сутки пациентов составило 3 тысячи 625 человек. Однако сегодня, 23 января число оправившихся от болезни в Санкт-Петербурге составило уже 4 тысячи 205 человек. Рост выздоровевших составляет ровно 16 процентов.

При этом в городе продолжило снижаться число заражений коронавирусной инфекцией. 16 января медики города зарегистрировали 3 тысячи 636 случаев заболеваний коронавирусом. Но уже 23 января в Петербурге было выявлено уже всего 3 тысячи 52 случая зафиксированных заражений. Снижение статистики зафиксировано на 16,06%.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, сегодня, 23 января заявил, что поручил медицинскому блоку сделать проработку вопроса по открытию в "Ленэкспо" крупнейшего в Петербурге пункта прививания.

На данный момент в выставочном комплексе разместили госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также в Смольном проинформировали, что в Санкт-Петербурге продолжают освобождаться места для заболевших коронавирусом. Количество свободных мест переступило отметку в 4000.