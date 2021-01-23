Бизнесмен предположил, что пандемия продлится минимум до мая 2023

Российский бизнесмен Олег Дерипаска сделал вывод о нескором окончании пандемии. Так, он считает, что ситуация с инфекцией COVID-19 не разрешится до 2023 года.

Известно, что бизнесмен опирался на мнение экспертов, которые обсуждали сложившуюся ситуацию на 39-й ежегодной конференции по здравоохранению. На конференции от J.P. Morgan большинство участников придерживались мнения о минимум еще двух годах в условиях пандемии. Соотвественно, май 2023 года – это самый минимальный и наиболее оптимистичный срок, когда коронавирус может отступить.

«И надо понимать, что это произойдет только при условии успешной и быстрой вакцинации врачей, педагогов и основных групп пожилого населения, введения ковид-паспортов и при сохранении строгих карантинных мер», — заявил Олег в своем телеграм-канале.