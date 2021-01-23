Голикова объяснила, нужно ли прививаться всем гражданам

Татьяна Голикова, вице-премьер России рассказала о группе людей, которым прививка не обязательна. Так, специалист считает, что россиянам, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, нет смысла вакцинироваться. Причина такого заявления в том, что среди переболевших практически отсутствуют случаи повторного заражения вирусом COVID-19.

«Я с уверенность говорю, что для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться [от вакцинации]...», — заявила Голикова в эфире на «России 1».

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об увеличении количества пунктов для вакцинации от вируса по стране.