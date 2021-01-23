Петербург вторые сутки лидирует по приросту «ковидных» пациентов

22 и 23 января Петербург занимает первое место в рейтинге российских городов по наибольшему количеству новых заражений инфекцией COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Так, за минувшие сутки в городе на Неве было выявлено 3 056 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Для сравнения в столице страны зафиксировали лишь 2 668 пациентов с предварительным диагнозом коронавирус.

По всей России за прошедший день выявили 20 921 случай заражения инфекцией. Примечательно, что среди новых пациентов лишь у 11,2% отсутствовали какие-либо симптомы болезни.