Вирусолог объяснил резкое снижение заболеваемости гриппом

Михаил Лебедев, вирусолог-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказал о причинах, которые поспособствовали снижению заболеваемости гриппом.

Как сообщает специалист, эпидемия в прошлый осенний период была значительно слабее, чем обычно, благодаря введенным ограничениям на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Также Лебедев отметил, что еще одним фактом снижения заболеваемости стала вакцинация от гриппа, которую сделали 60% населения России.

Также вирусолог отметил, что коронавирус никак не повлиял на грипп.