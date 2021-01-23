Врач назвал сроки, когда появляется иммунитет после вакцинации от «ковида»

Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, назвал сроки, при которых вырабатывается иммунитет от коронавирусной инфекции после вакцинации. Он сообщил, что защитная реакция от «ковида» выработается через 32-45 дней после прививки.

«Максимальное количество (антител — ред.) через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью», — сообщил сотрудник Роспотребнадзора.

По словам медика, наличие антител в организме не означает, что человек может не надевать маску.