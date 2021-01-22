Зачастую антиковидные меры не соблюдаются в петербургских автозаках

Практика задержаний в Петербурге показывает, что меры по борьбе с коронавирусом есть, но их в это же время и нет. Так, главное управление МВД России по Петербургу и области утверждает, что правила в условиях пандемии, конечно, установлены. Однако оперативного комментария об их соблюдении в автозаках ведомству дать не удалось.

Кроме того, депутат ЗакСа Алексей Ковалев уже поднимал эту проблему. Так, на заседании 20 января депутат высказался о задержаниях петербуржцев в автозаки, что способствует распространению инфекции COVID-19. В частности, он вспомнил задержание после одиночного пикета Нэлли Вавилиной, которую в автозаке держали с другими людьми без средств индивидуальной защиты.