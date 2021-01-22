Малафеев идет на поправку после госпитализации с поражением обоих легких

Вячеслав Малафеев сообщает, что чувствует себя лучше и благодарит всех за поддержку.

«С каждым днем становится всё лучше и лучше! Спасибо всем за поддержку! Врачи и ваши добрые слова помогают мне быстрее восстановиться и вернуться к семье», — написал спортсмен.

Пост в социальной сети Facebook появился после того, как Вячеслава госпитализировали в больницу. Супруга сообщила, что причиной госпитализации стало значительное поражение обоих легких. Известно, что одно легкое было поражено на 65-70%, а другое на 40%. Спортсмен и фанаты сине-бело-голубых надеются на скорейшее выздоровление.