Врач из Петербурга сообщает о последствиях вакцинации от COVID-19

Врач-эпидемиолог Анна Сталевская предупреждает граждан о возможных последствиях вакцины против коронавируса. Однако все они не бывают тяжелыми и проходят в течение трех дней.

Так, перед вакцинацией особых правил соблюдать нет необходимости, но важно помнить, что для переболевших «ковидом» прививка разрешается лишь спустя полгода после выздоровления. Об этом сообщает заведующая отделом мониторинга иммунизации населения клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина

Среди возможных осложнений врач называет следующие: озноб, астения, повышение температуры, артралгия, общее недомогание, миалгия и головная боль. Также могут быть проблемы с местом укола. Например, в месте прививки появится отек и болезненность. У меньшинства может наблюдаться снижение аппетита, тошнота, диспепсия, увеличение лимфоузлов, аллергия и прочее.

Однако важно понимать, что последствия от вакцинации обычно проходят в течение первых трех дней.