  • 22 Январь 2021
USD 23.01.2021 74.3615 +0.9921
USD ММВБ 16:32 74.9408  
EUR 23.01.2021 90.4087 +1.4410
EUR ММВБ 16:32 91.1228  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Врач из Петербурга сообщает о последствиях вакцинации от COVID-19

Автор:


© Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

Темы дня

Данные исследований приводит заведующая одного из отделов Боткинской больницы.

Врач-эпидемиолог Анна Сталевская предупреждает граждан о возможных последствиях вакцины против коронавируса. Однако все они не бывают тяжелыми и проходят в течение трех дней.

Так, перед вакцинацией особых правил соблюдать нет необходимости, но важно помнить, что для переболевших «ковидом» прививка разрешается лишь спустя полгода после выздоровления. Об этом сообщает заведующая отделом мониторинга иммунизации населения клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина

Среди возможных осложнений врач называет следующие: озноб, астения, повышение температуры, артралгия, общее недомогание, миалгия и головная боль. Также могут быть проблемы с местом укола. Например, в месте прививки появится отек и болезненность. У меньшинства может наблюдаться снижение аппетита, тошнота, диспепсия, увеличение лимфоузлов, аллергия и прочее.

Однако важно понимать, что последствия от вакцинации обычно проходят в течение первых трех дней.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.01.21
    Как наладить отношения с деньгами?
    20.01.21
    Рецепты счастья - в фильме «Я - настоящий. Жизнь на максимум»
    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram