Количество свободных коек для петербургских «ковид-пациентов» достигло рекордных 30%

В городе на Неве число свободных для пациентов с пневмонией или COVID-19 коек поднялось до 30%. Такой показатель является абсолютным рекордом за весь период пандемии, ведь до одной трети показатель еще не поднимался. Согласно данным на 22 января в Петербургских больницах свободно 3770 коек. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Положительные данные есть в анализе госпитализируемых. На протяжении последних двух недель количество госпитализация снижается и теперь не превышает 10 человек в сутки.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о 97 миллионах, зараженных COVID-19 по всему миру за весь период пандемии.