Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 97 млн

За минувшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 620 000 человек.

По информации, которая была предоставлена SCMP, на 22 января коронавирусной инфекцией заразились 97 219 403 человека. 60 329 79 человек выздоровели. Заражение коронавирусом привело к летальному исходу в 2 83 336 случаях.

На первой строчке в антирейтинге по количеству заболевших остается США: там коронавирусом заражены 24 614 129 человек. Россия занимает 4 строчку (3 616 680 человек).