Прививка от COVID-19 может вызвать паралич лица

Доктор биологических наук Анна Баранова заявила, что прививка от инфекции коронавируса может привести к временному параличу лицевого нерва. В эфире Первого канала доктор подтвердила вероятность такого исхода. Однако Анна уточняет, что эффект носит только временный характер.

Кроме того, на данный момент нет возможности определить у кого эффект появится, а у кого нет. Примечательно, что недавно в Израиле выявили 13 подобных случаев именно после прививания. Укол был сделан вакциной немецкой компании Pfizer.