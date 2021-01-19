COVID-19 продолжает жизнь после смерти заболевшего

Коронавирусная инфекция продолжает жить в организме даже после смерти заболевшего инфекцией человека. Об этом заявили специалисты Санкт-Петербурга.

По словам Маргариты Рыбаковой, главный патологоанатом Санкт-Петербурга, коронавирусная инфекция не умирает вместе с организмом человека.

"Те исследования, которые мы проводили на третий, и даже четвертый и пятый день после смерти, подтверждали наличие этого вируса в образцах биологических", - поделилась Маргарита Рыбакова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Также эксперт добавила, что в этой ситуации существует определённая загадка. Смысл в том, что в некоторых случаях вирусная инфекция умирает достаточно быстро, однако в то же время случается, когда инфекция оказывается живучей и диагностируется даже после наступления смерти.