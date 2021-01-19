Школу в Петербурге накажут за сокрытие "ковидных" учеников

В Санкт-Петербурге Петеродворцовый районный суд принял к рассмотрению дело о случаях заражений коронавирусной инфекции в школе №416 в Петергофе.

По информации объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, в отрезок времени с 14 сентября по второе октября в школе были подтверждены 43 случая заражений коронавирусом. Среди заболевших девять человек являются сотрудниками общеобразовательного учреждения.

Было проведено расследование, по результатам которого было выяснено, что в школе был допущен ряд нарушений. Руководство школы не приостановило очный учебный процесс при том условии, что более 20 процентов учащихся отсутствуют по причине болезни ОРВИ.

Так как в классах стояли растения, то это затруднило дезинфекцию классных помещений. Посуду также мыли при температуре воды 55 градусов. Журнал учёта температуры учащихся не вели в школе.

Защита отметила что школа является бюджетным государственным учреждением, и все рекомендации Роспотребнадзора были соблюдены своевременно, а также в рамках законодательства.

По итогу, общеобразовательная школа получила предупреждение вместо штрафа.