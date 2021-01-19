За последние сутки количество «ковид-больных» в Петербурге стало больше, чем в Москве

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3281 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, что является самым высоким показателем в стране. В этот раз Петербург опередил Москву, где зафиксировали 3115 новых заболевших.

Оперативный штаб сообщил, что за последние 24 часа в России «ковидом» заразилось 21 тыс. 734 человека.

За все время пандемии в Северной столице выявили 304 тыс. случаев инфицирования. При этом количество выздоровевших достигло отметки в 190 тыс. 562 человека. Жертвами коронавируса с начала пандемии стали 8,9 тысяч человек.