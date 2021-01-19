Медик нашел новый симптом коронавируса у здорового человека

Михаил Полуэктов, врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна МГМУ им. И.М. Сеченова, сообщил, что проблемы со сном могут служить признаком заболевания коронавирусом у здорового человека. Такие же признаки могут наблюдаться и у заболевших COVID-19.

По словам специалиста, проблемы со сном испытали более трети пациентов.

Кроме того, медик заявил, что в первые дни болезни люди не могут уснуть, а с течением болезни, когда она начинает развиваться, заболевшие начинают спать больше, чем обычно.

«Когда посчитали статистику, то оказалось, что люди, зараженные коронавирусной инфекцией, где-то в 37% случаев испытывали такие проблемы со сном», — сообщил Михаил Полуэктов.

Однако врач подчеркнул, что здоровые люди тоже стали плохо спать из-за самоизоляции.