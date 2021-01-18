Чаще всего от «ковида» умирали петербуржцы в возрасте старше 60 лет

Дмитрий Лисвоец, глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заявил, что чаще всего от коронавирусной инфекции умирали граждане в возрасте более 60 лет.



«86% умерших от коронавируса жителей Петербурга приходились на группу 60 и старше. При этом наиболее тяжело протекала инфекция и наиболее часто приводила к летальным исходам в группе пациентов 80–84 года. Доля умерших пациентов в этом возрасте в общем числе скончавшихся — 20,1%.», — рассказал глава ведомства.



Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что за все время в Петербурге вакцину от коронавируса поставили более 22 тысяч человек.