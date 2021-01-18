Введения «ковид-паспортов» в Петербурге не планируется

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, заявил, что в регионе не планируется введение паспортов для провакцинированных граждан. Кроме того, этот вопрос даже не обсуждали.

Известно, что за минувшие сутки в Северной столице зафиксировали 3 287 инфицированных. При этом 1 168 человек успешно вылечились. За сутки от вируса COVID-19 скончалось 55 человек. Соответственно, за весь период пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, в Петербурге заразилось 300 764 человека, вылечили 188 303 пациентов, перебороть вирус не удалось 8 902 петербуржцам. Такие данные предоставил портал «стопкоронавирус.рф».