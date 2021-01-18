Проректор СПбПУ заявил об «иллюзии стабильности» коронавирусных больных в Петербурге

Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого , руководитель рабочей группы, создающей по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавирусной инфекции, сообщил, что не стоит ждать стабилизации ситуации со второй волной коронавируса. Иллюзию стабилизации ситуации создали низкая социальная активность, а также снижение объемов тестирования на «ковид» в новогодние праздники.

Эксперт заявил, что самые худшие ожидания на 30 января не сбылись. В этот день ожилась 146 тыс. коронавирусных больных. В итоге, на начало января инфицированных оказалось 110 тысяч.

«Наступившая неделя очень важна в этом отношении и через неделю многое прояснится. А дальше всё будет зависеть от финансов и ресурсов, от того, как в Петербурге успеют подготовиться и использовать локальную передышку», — сообщил проректор Политеха.