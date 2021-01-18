Врачи выявили фактор, повышающий риск заражения COVID-19 на 250%

Недосыпание может сильно повысить процент риска заражения коронавирусом. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин.

Алексндр Калинкин, кандидат медицинских наук, поделился в эфире радио "Говорит Москва", что недостаточное количество часов сна может иметь плохое влияние на иммунную систему человека, например, из-за недосыпа риск заражения коронавирусной инфекцией вырастет до 250%.

"Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более чем 250 процентов. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет", - рассказал врач.