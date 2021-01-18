В Санкт-Петербурге исследуют невосприимчивых к COVID-19 горожан

В Санкт-Петербурге исследователи Фонда перспективных медицинских исследований и разработок стали заинтересованы горожанами, которые были в контакте с заражёнными, но не заразились.



Под интерес учёных попало врождённое сопротивление организма человека коронавирусу. В исследовании будут принимать участие добровольцы, которые сумели избежать заражения коронавирусной инфекцией, находясь в тесном контакте с заболевшими.

По завершении исследования в перспективе можно будет открыть новые способы раннего обнаружения предрасположенности организма к болезни. Также исследование может помочь выявить новые методы более эффективного лечения.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге, согласно информации портала стопкоронавирус.рф, за суточное время было выявлено 3 316 новых случаев заражений коронавирусом, вылечились 3 072 пациента, 59 пациентов скончались.