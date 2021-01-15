Депутат ЗакСа заявил, что вакцина не может быть причиной заражения коронавирусом

Михаил Амосов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Он заявил, что российская вакцина от «ковида» не может стать причиной заражения инфекцией.

«Вакцина не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть ген протеина S — белка оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела», — заявил Амосов. Также депутат добавил, что в самой вакцине нет живого вируса.

Депутат ЗакСа опроверг версию о том, что он был заражен намерено.

«Я не первый депутат, заболевший коронавирусом. Кстати, от него досталось не только оппозиции. Ковид явно не руководствовался партийной принадлежностью», — пояснил чиновник.