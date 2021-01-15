Несмотря на большое количество выздоровевших от «ковида», в Петербурге ожидается рост заболеваемости

В Санкт-Петербурге стали чаще обращаться в больницы по подозрению в заражении коронавирусной инфекцией.

«В течение нескольких дней общее количество выздоравливающих превышает количество заболевающих, поэтому количество активно больных новой коронавирусной инфекцией в целом уменьшается», — заявили в межведомственном городском координационном совете по борьбе с коронавирусом.

По сравнению с прошлой неделей, в городе отметили снижение количества заболеваемых. Однако несмотря на снижение количества заболевших и роста выздоровевших, комитет здравоохранения Северной столицы ждет, что опять начнется рост инфицированных.