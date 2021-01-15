В Минздраве заявили о необходимости ношения масок даже после вакцинации

Михаил Мурашко, глава Министерства здравоохранения России, заявил, что вне зависимости от того, сделал человек прививку от коронавируса или нет и какой у него уровень иммунитета, это не освобождает его от ношения медицинской маски.

«Вакцинация надёжно защищает от тяжёлого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищён», — сообщил глава ведомства.

Также Мурашко подчеркнул, что медицинские маски предназначены для того, чтобы не заразить своих близких и окружающих инфекцией.