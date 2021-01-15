Попова заявила о нескончаемой циркуляции коронавируса

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, заявила, что коронавирус останется в нашей жизни навсегда.

«Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон так, как приходит вирус гриппа», — сообщила глава ведомства.

Также Попова рассказала, что «все встанет на свои места», когда коронавирусная инфекция станет сезонной и летом ей россияне болеть не будут.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Северной столице планиурется снятие ограничений после 20 января. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Елин.