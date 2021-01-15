У двух футболистов «Зенита» обнаружили коронавирус

Стало известно, что у капитана петербургской футбольной команды «Зенит» Артема Дзюба и вратаря Андрея Лунева обнаружили коронавирус.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что игроки могут пропустить предстоящий сбор команды в Объединенных Арабских Эмиратах из-за сомнительного теста на COVID-19. Также в пресс-службе футбольного клуба подтвердили информацию о том, что футболисты действительно больны.

По состоянию футболистов будут смотреть, присоединяться ли они к тренировочным сборам, которые пройдут 27 января в Эмиратах, либо нападающий и вратарь присоединяться к команде только во втором этапе тренировок.