В Норвегии после прививки против COVID-19 компании Pfizer умерли 23 человека

В Норвегии скончались 23 человека, которые были привиты против коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Норвежском агентстве лекарственных средств.

В заявлении не присутствовало уточнения, о какой именно вакцине идёт речь. Однако незадолго до случившегося сообщалось, что умершие получили дозы препарата компаний Pfizer и BioNTech. Так как в Норвегии вакцинация началась 27 декабря.

Напомним, первые прививки получили постояльцы и рабочие сотрудники домов престарелых в городе Осло. Уже пятого января стало известно о двух летальных исходах после прививания вакциной.

Специалисты проанализировали 13 случаев смертей и продолжают искать причины летальных исходов привившихся. В агентстве предполагают, что вакцинация могла вызвать побочные действия, которые стали факторами обострения течения уже имеющихся недомоганий у пожилых людей.