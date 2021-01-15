В Смольном рассмотрят снятие коронавирусных ограничений 20 января

Власти Санкт-Петербурга будут рассматривать вопрос по поводу снятия коронавирусных ограничительных мер после 20 января, об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Елин.

Как рассказал Евгений Елин, отсутствие скачка новых выявленных заражённых коронавирусной инфекцией является результатом действия ограничительных мер. Коронавируные ограничения действовали в Санкт-Петербурге во время новогодних праздничных дней. Однако горожанам придётся войти в рабочий режим вместе с ограничениями для того, чтобы понять, получилось в Санкт-Петербурге приостановить распространение COVID-19 или нет.

Контрольными пунктами станут 18 и 22 января, от начала рабочей недели пройдёт около 12 дней. Если плато будет держаться в городе, то в Смольном будут ставить на обсуждение вопрос о постепенном снятии ограничительных мер.