В Петербурге у домашнего кота обнаружили коронавирус

Ученые Петербурга осуществили первое в России исследование COVID-19, который был выявлен у домашнего кота. Сообщается, что животное заразилось от хозяев и уже выздоравливает.

Вирус SARS-CoV-2 у питомца бал исследован специалистами Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева. Результаты исследования показали, что штамм коронавируса у животного тот же, что распространяется среди людей.

Хозяева кота перенесли COVID-19 в легкой форме. По результатам анализа питомца, возбудители вируса кота и хозяев почти идентичны, их тип является самым распространенным в России.

Сообщается, что кот выздоравливает. Ученые НИИ отмечают, что к питомцу вернулся аппетит.