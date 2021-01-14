В Ломоносовском районе Ленобласти произошел серьезный пожар

Возгорание произошло 14 января в частном доме, расположенном в Ломоносовском районе Ленобласти. Пожар охватил территорию, площадь которой составила 150 квадратных метров.

Данная информация была предоставлена пресс-службой областного управления МЧС России. О пожаре сотрудникам оперативных служб сообщили в 17 часов 15 минут. Возгорание произошло в садоводстве «Трансмаш», расположенном в Виллозском городском поселении.

На место происшествия прибыли дежурные смены 134 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области, а также 33 пожарно-спасательной части Петербурга. В ликвидации пожара были задействованы 12 спасателей и 3 единицы техники. К 7:30 вечера спасателям удалось побороть огонь. О пострадавших не сообщается.