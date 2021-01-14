Все больше петербуржцев хотят привиться от коронавируса

В Петербурге от COVID-19 привились 18 477 граждан, 1795 завершили процесс вакцинации, состоящий из двух этапов.

С каждым днем все больше жителей северной столице решают сделать прививку. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. На данный момент город получил более 42,6 доз отечественной вакцины. 27,3 тыс. доз поставили в поликлиники, еще 15,3 тыс. находятся на базе.

В Петербурге осуществляют работу 70 пунктов вакцинации. В будущем их число планируют увеличить до ста.

Во время заседания опрештаба вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что решение о том, кто имеет приоритет на получение вакцины, кроме врачей и учителей, будет приниматься каждым регионом самостоятельно. Однако в первую очередь должны быть привиты люди, имеющие хронические заболевания, а также пожилые граждане.