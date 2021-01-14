  • 14 Январь 2021
USD 15.01.2021 73.7961 0.2697
USD ММВБ 21:32 73.2069  
EUR 15.01.2021 89.6475 -0.1356
EUR ММВБ 21:32 88.9885  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Все больше петербуржцев хотят привиться от коронавируса

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Об этом сообщает Александр Беглов.

В Петербурге от COVID-19 привились 18 477 граждан, 1795 завершили процесс вакцинации, состоящий из двух этапов.

С каждым днем все больше жителей северной столице решают сделать прививку. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. На данный момент город получил более 42,6 доз отечественной вакцины. 27,3 тыс. доз поставили в поликлиники, еще 15,3 тыс. находятся на базе.

В Петербурге осуществляют работу 70 пунктов вакцинации. В будущем их число планируют увеличить до ста.

Во время заседания опрештаба вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что решение о том, кто имеет приоритет на получение вакцины, кроме врачей и учителей, будет приниматься каждым регионом самостоятельно. Однако в первую очередь должны быть привиты люди, имеющие хронические заболевания, а также пожилые граждане.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram