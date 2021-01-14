Названы главные признаки бессимптомно перенесенного коронавируса

Дэн Банстон, главный специалист в Push Doctor, рассказал о главных признаках бессимптомно перенесенного коронавируса.

Несмотря на то, что болезнь может протекать незаметно она часто имеет последствия для организма человека. Так, если человек испытывает повышенную утомляемость на протяжении 2-3 месяцев, это может означать на то, что он перенес COVID-19.

Среди последствий, с которыми сталкиваются переболевшие коронавирусом, усталость без причины, головные боли, боль в суставах. При наличии данных симптомов Банстон советует сдать анализ на антитела. Кроме того, перечисленные симптому могут являться признаками других заболеваний, поэтому при их наличии лучше пройти обследования у врача.