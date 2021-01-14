Врачи советуют желающим привиться от коронавируса не участвовать в крещенских купаниях

19 января православные отмечают Крещение. Врач-терапевт Арина Жегалина сообщила, что тем, кто собирается сделать прививку от коронавируса, не стоит принимать участие в крещенских купаниях в ледяной воде.

Дело в том, что, окунаясь в прорубь, человек рискует простудится. В случае заболевания острой респираторной вирусной инфекцией, для получивших первый компонент препарата, второй может стать менее эффективным, так как второй этап прививки будет отложен.

Именно поэтому для того, чтобы вакцинация от коронавируса прошла наиболее успешно, необходимо тщательно следить за своим здоровьем перед прививкой и не допускать простуды.