Петербургские школы продолжат работать в смешанном формате до конца учебного года

По словам вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной, в школах северной столицы сохранится смешанный формат до конца учебного года.

Данная информация была опубликована на странице политика в социальной сети «ВКонтакте». Потехина сообщила о чрезвычайной популярности смешенного формата обучения, при котором школьник может быть переведен на дистанционное обучения по заявлению родителей. При этом, как отмечает вице-губернатор, смешенный формат может быть сохранен и в следующем году, если этого потребует эпидемиологическая обстановка.

Данное решение является оптимальным как для родителей, так и для школ.