В метро Санкт-Петербурга масочный режим будет действовать до 15 января

В городском метрополитене Санкт-Петербурга транслируется объявление о том, что пассажиры метро обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим, который действует до пятницы, 15 января. Информация о продлении режима ношения индивидуальных средств защиты пока не поступала.

Местные петербуржцы задаются вопросами по поводу того, что придётся ли им продолжать ношение масок в метрополитене после 15 января. Они интересуются вопросом в социальных сетях. Горожане сделали предположение о продлении масочного режима, так как эпидемиологическая обстановка в городе всё ещё непростая.

Пресс-служба городского метрополитена пока что не прокомментировала ситуацию по поводу объявлений.